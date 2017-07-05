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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ МАГАЗИН «МАРКО» ОТКРЫЛСЯ В МИНСКЕ
16:28 05.07.2017
Новый фирменный магазин ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» открылся в Минске (ул. Казимировская, 6).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в магазине представлен большой ассортимент обуви для всей семьи, широкий размерный ряд, наличие в ассортименте обуви с повышенной полнотой – XXL, а также сумки, аксессуары, косметика по уходу за изделиями из кожи.
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