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ЭКОНОМИКА РБ


ВЗАМЕН НА КРЕДИТ МВФ ТРЕБУЕТ ОТ БЕЛАРУСИ РЕФОРМ, ДЛЯ КОТОРЫХ ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ПОКА НЕ СОЗРЕЛИ
15:52 05.07.2017

Беларусь приостановила переговоры с Международным валютным фондом о кредитной программе, сообщил первый заместитель министра финансов Беларуси Максим Ермолович.

В качестве причины он назвал некоторые разногласия между МВФ и правительством Беларуси по поводу реформирования госсектора.

По мнению финансового консультанта TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаила Грачева, острой необходимости в новых заимствованиях сейчас нет: правительство уже решило проблему обслуживания валютного госдолга в 2017 году.

«В первом полугодии удалось занять свыше 400 млн долларов на внутреннем рынке с помощью облигаций, 1,4 млрд долларов – с помощью евробондов, и еще 600 млн долларов перечислил ЕСФР в рамках действующей кредитной программы. Кроме того, в ближайшее время ожидается поступление 700 млн долларов в виде кредита от России. В сумме получается свыше 3 млрд долларов. Если учесть профицит иностранной валюты на внутреннем рынке (свыше 1 млрд долларов по итогам января-мая), получится сумма, которой с лихвой хватит на обслуживание валютного госдолга в ближайшее время, да и на пополнение ЗВР еще останется», – сказал М. Грачев.

Эксперт отметил, что поэтому вопрос новых валютных заимствований пока снят с повестки дня.

«Однако не исключено, что в будущем к нему придется вернуться: валютный госдолг демонстрирует устойчивый рост, и долговая нагрузка на Беларусь еще долго будет оставаться высокой. Кредит от МВФ привлекателен низкой процентной ставкой – речь идет буквально о нескольких процентах годовых, это в несколько раз дешевле тех же евробондов. Однако фонд взамен требует от Беларуси реформ, для которых пока не созрело правительство. Поэтому власти предпочитают по возможности пользоваться другими источниками валюты», – подчеркнул М. Грачев.
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