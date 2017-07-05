ЭКОНОМИКА РБ

МИНФИН УВЕЛИЧИЛ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ, СНИЗИВ ИХ НА СЕРЕБРО

15:22 05.07.2017 Министерство финансов утвердило цены на драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций), принимаемые в Госфонд Беларуси. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 июля 2017 года цены на драгметаллы установлены в следующих размерах: золото – 73,87 рубля, серебро – 0,98 рубля; платина – 54,75 рубля; палладий – 50,11 рубля; родий – 58,86 рубля; рутений – 3,92 рубля; иридий – 57,40 рубля, осмий – 23,79 рубля. Цены приведены за 1 грамм металла.