ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРОКУРАТУРА МИНСКА ВЫЯВИЛА РЯД НЕДОСТАТКОВ В РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ СТОЛИЦЫ С НАСЕЛЕНИЕМ
14:20 05.07.2017

В деятельности администраций районов Минска по отдельным направлениям организации работы с населением, обращениями граждан и юридических лиц, защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг имеются недостатки и упущения. Это было отмечено на заседании коллегии прокуратуры Минска, где рассматривались результаты проверки соблюдения местными исполнительными и распорядительными органами, землеустроительной службой Мингорисполкома требований директивы №2 от 27.12.2006 «О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, администрациями районов Минска не во всех случаях принимаются меры по выявлению причин, влияющих на динамику проблемных вопросов. Не всегда дается должная оценка критическим замечаниям граждан, изложенным в обращениях, не вносятся предложения по устранению недостатков в организации работы с населением.

Требует улучшения качество рассмотрения на заседаниях администраций районов Минска вопросов реализации директивы №2, состояния работы по обращениям граждан и юрлиц, совершенствования деятельности организаций по оказанию жилищно-коммунальных услуг и принимаемых по результатам обсуждения решений.

Местными исполнительными и распорядительными органами, организациями ЖКХ допускаются нарушения полноты, всесторонности, сроков рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.

Руководителями организаций ЖКХ не обеспечена должным образом организация работы с заявками и письменными претензиями потребителей жилищно-коммунальных услуг.

В 2016 году и I квартале 2017 г. органы прокуратуры Минска провели 52 проверки соблюдения законодательства об обращениях граждан и юрлиц, внесли 105 актов прокурорского надзора, по результатам рассмотрения которых к различным видам ответственности привлечено 183 лица.

В землеустроительной службе Мингорисполкома выявлены нарушения требований законодательства об обращениях граждан и юридических лиц в части сроков рассмотрения обращений. Не всегда заявителям разъяснялся порядок обжалования принятого решения.

Вопреки требованиям ст.28 закона «Об обращениях граждан и юридических лиц» землеустроительной службой не проводился анализ причин поступающих обращений и содержащихся в них вопросов.

По итогам заседания коллегии принято решение, в котором отмечены имеющиеся недостатки и указаны методы улучшения проводимой работы всеми заинтересованными органами.

В частности, в октябре-ноябре 2017 г. органами прокуратуры Минска будет проведена проверка исполнения администрациями районов столицы решения Минского горисполкома от 23.02.2017 о состоянии работы с населением в свете требований директивы №2 от 27.12.2006 «О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения».
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.07.2017
валюта курс
EUR 2.2071
USD 1.9442
RUB 3.2812
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2213 +0.0142
USD 1.9557 +0.0115
RUB 3.2813 +0.0001
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2160 2.2250
USD 1.9560 1.9600
RUB 3.2600 3.2750
подробнее

Конвертация в банках
на 05.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1320 1.1360
EUR/RUB 67.6200 68.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте