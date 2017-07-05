В деятельности администраций районов Минска по отдельным направлениям организации работы с населением, обращениями граждан и юридических лиц, защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг имеются недостатки и упущения. Это было отмечено на заседании коллегии прокуратуры Минска, где рассматривались результаты проверки соблюдения местными исполнительными и распорядительными органами, землеустроительной службой Мингорисполкома требований директивы №2 от 27.12.2006 «О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, администрациями районов Минска не во всех случаях принимаются меры по выявлению причин, влияющих на динамику проблемных вопросов. Не всегда дается должная оценка критическим замечаниям граждан, изложенным в обращениях, не вносятся предложения по устранению недостатков в организации работы с населением.

Требует улучшения качество рассмотрения на заседаниях администраций районов Минска вопросов реализации директивы №2, состояния работы по обращениям граждан и юрлиц, совершенствования деятельности организаций по оказанию жилищно-коммунальных услуг и принимаемых по результатам обсуждения решений.

Местными исполнительными и распорядительными органами, организациями ЖКХ допускаются нарушения полноты, всесторонности, сроков рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.

Руководителями организаций ЖКХ не обеспечена должным образом организация работы с заявками и письменными претензиями потребителей жилищно-коммунальных услуг.

В 2016 году и I квартале 2017 г. органы прокуратуры Минска провели 52 проверки соблюдения законодательства об обращениях граждан и юрлиц, внесли 105 актов прокурорского надзора, по результатам рассмотрения которых к различным видам ответственности привлечено 183 лица.

В землеустроительной службе Мингорисполкома выявлены нарушения требований законодательства об обращениях граждан и юридических лиц в части сроков рассмотрения обращений. Не всегда заявителям разъяснялся порядок обжалования принятого решения.

Вопреки требованиям ст.28 закона «Об обращениях граждан и юридических лиц» землеустроительной службой не проводился анализ причин поступающих обращений и содержащихся в них вопросов.

По итогам заседания коллегии принято решение, в котором отмечены имеющиеся недостатки и указаны методы улучшения проводимой работы всеми заинтересованными органами.

В частности, в октябре-ноябре 2017 г. органами прокуратуры Минска будет проведена проверка исполнения администрациями районов столицы решения Минского горисполкома от 23.02.2017 о состоянии работы с населением в свете требований директивы №2 от 27.12.2006 «О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения».