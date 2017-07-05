За прошедший период 2017 года от индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания, в бюджет Минской области поступило 200 тыс. рублей единого налога (зарегистрировано 265 плательщиков).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, этим видом услуг в настоящее время пользуются не только граждане нашей республики, но и иностранные граждане.

При предоставлении мест для краткосрочного проживания (предоставлении жилых помещений, садовых домиков, дач по заключенным в календарном году двум и более договорам, продолжительность каждого из которых не превышает пятнадцати дней) на территории Минской области ИП производят уплату единого налога по ставкам, установленным решением Минского областного Совета депутатов №178 от 23.12.2016 «О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц».