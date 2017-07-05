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ЭКОНОМИКА РБ
В БЮДЖЕТ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ПОСТУПИЛО 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЕДИНОГО НАЛОГА ОТ ИП, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ МЕСТА ДЛЯ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОЖИВАНИЯ
13:56 05.07.2017
За прошедший период 2017 года от индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания, в бюджет Минской области поступило 200 тыс. рублей единого налога (зарегистрировано 265 плательщиков).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, этим видом услуг в настоящее время пользуются не только граждане нашей республики, но и иностранные граждане.
При предоставлении мест для краткосрочного проживания (предоставлении жилых помещений, садовых домиков, дач по заключенным в календарном году двум и более договорам, продолжительность каждого из которых не превышает пятнадцати дней) на территории Минской области ИП производят уплату единого налога по ставкам, установленным решением Минского областного Совета депутатов №178 от 23.12.2016 «О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц».
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