Сотрудничество Беларуси с Кувейтским фондом арабского экономического развития (КФАЭР) началось в 1992 году на основе межправительственного соглашения об экономическом, торговом и техническом сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, согласно уставным документам КФАЭР к проектам, предлагаемым для финансирования, проект должен представлять приоритетную значимость для правительства иностранного государства-заемщика.

Он также должен быть направлен на социальное или экономическое развитие и может быть реализован в сфере энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства, искусственного орошения земель, транспорта, коммуникаций, водоснабжения, очистки сточных вод, образования или здравоохранения (проекты в области образования и здравоохранения не требуют подготовки детального технико-экономического обоснования);

Кроме того, проект должен быть реализован с долей государственного участия (вопрос доли госучастия вариабелен в зависимости от условий соглашения).

Помимо этого, объем финансирования не может превышать 50% совокупной стоимости реализации проекта, однако от данного требования Фонд может отходить по решению Совета директоров.

Главное условие таких займов – использование средств для целей реализации проектов, направленных на развитие государства: создание объектов инфраструктуры. Такие займы не являются связанными, однако в отличие от социальных проектов они рассматриваются при наличии соответствующего технико-экономического обоснования.

Условия финансирования проектов отличаются в зависимости от назначения проекта, его соответствия целям развития, уровня развития страны-бенефициара и пр. условий. Как правило, Фонд предоставляет финансирование с процентной ставкой от 1,5% до 5,5%, из которых 0,5% составляет комиссия Фонда на операционные издержки по сопровождению проекта. Финансирование предоставляется на срок до 15 – 25 лет с отсрочкой выплат по займу на срок от 3 до 5 лет. Данные условия также индивидуальны и могут корректироваться с согласия Совета директоров Фонда.

К примеру, для финансирования сельскохозяйственного и инфраструктурного проекта в Гренаде Фонд предоставил финансирование в размере 13,6 млн долларов США на 24 года по годовой ставке 2,5% + 0,5% с отсрочкой платежа на 4 года. На строительство дороги в Либерии Фонд выделил 17 млн. долларов США на 26 лет по ставке 1% + 0,5% с отсрочкой платежа на 5 лет. Одновременно Фондом была предоставлена техническая помощь на подготовку ТЭО проекта в размере 1,44 млн долларов США. На строительство дороги в Грузии Фонд выделил 27 млн. долларов США на 25 лет по ставке 2% + 0,5% с отсрочкой платежа на 5 лет.

Между Беларусью и КФАЭР 29 апреля 2002 г. было подписано соглашение о предоставлении долгосрочного льготного кредита в размере 17 млн долларов США (под 4,5% годовых сроком на 20 лет, включая 4-летний период отсрочки платежей) для финансирования проекта реконструкции завода полиэфирных нитей на Светлогорском ПО «Химволокно». В 2004 году белорусское предприятие завершило выборку кредита, проект реализован успешно.

На сегодня портфель Фонда составляет 935 проектов в 106 странах мира на сумму около 20 млрд долларов США.

Важнейшим элементом начала практического сотрудничества с КФАЭР, согласно уставным документам и процедурам Фонда, должно выступить официальное обращение Правительства Республики Беларусь в лице уполномоченного органа, ответственного за международные заимствования (Министерства финансов Беларуси) с просьбой о софинансировании одного из наиболее приоритетных для Беларуси проектов.

Процесс предоставления финансирования, как правило, включает следующие стадии: рассмотрение заявки и прилагаемых документов – предварительная оценка – экспертиза проекта – одобрение.

Рассмотрение заявки: официальная заявка от заинтересованного правительства должна быть передана через орган, отвечающий за международные заимствования (министерство финансов) или другой уполномоченный правительством орган; в заявке должно быть отражено, что проект соответствует приоритетным целям развития; к заявке должны прилагаться ТЭО проекта с информацией о плане движения денежных средств предприятия и плане финансирования (по социально-ориентированным проектам в области здравоохранения и образования ТЭО проекта не требуется, достаточно его описания). Предварительная оценка: рассмотрение заявки и прилагаемых документов во взаимодействии с другими финансовыми учреждениями, вовлеченными в финансирование проекта, позволяет Фонду более глубоко вникнуть в проект, оценить его значимость для заинтересованного государства.

Экспертиза проекта: оценка экономической составляющей и всех стадий проекта. При этом Фонд может принять экспертную оценку проекта (при ее наличии), проведенную другим финансовым учреждением.

Совет директоров Фонда рассматривает экспертные рекомендации и после одобрения проекта направляет бенефициару соответствующее уведомление. С момента направления уведомления начинается работа заинтересованных сторон по подготовке к подписанию кредитного соглашения.