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ЭКОНОМИКА РБ


РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГИ Р-23 «МИНСК-МИКАШЕВИЧИ» ИДЕТ С ОТСТАВАНИЕМ ОТ ГРАФИКА, ДЕНЬГИ ТРАТЯТСЯ НЕРАЦИОНАЛЬНО - КГК МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
13:25 05.07.2017

Комитет государственного контроля Минской области и инспекция Департамента контроля и надзора за строительством в июне текущего года изучили ход реконструкции республиканской дороги Р-23 «Минск-Микашевичи» (74-126,3 км), которая проходит в рамках Государственной программы по развитию и содержанию автодорог в Беларуси на 2015-2019 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете государственного контроля, результаты проверки свидетельствуют о наличии недостатков при организации строительного процесса и его финансирования.

В частности, программой предусматривалось, что в 2015-2016 гг. будут реконструированы 36,7 км автодороги, а в 2018 году – еще 15,3 км, но на 1 июня 2017 года было введено в эксплуатацию только 28 км дороги. Предстоит выполнить работы еще на 24,3 км (IV очередь – 8,7 км, V очередь – 6,8 км, VI очередь – 8,8 км). Однако на момент проверки строительно-монтажные работы велись только по IV очереди, а по V и VI очередям (нормативный срок их строительства по 26 месяцев) строительные работы не начинались.

Деньги, выделенные на реконструкцию дороги Р-23, также не всегда использовались рационально. Например, из-за корректировки проектно-сметной документации оказались законсервированными (попросту – аккуратно закопанными) 152 железобетонных фундамента, установленных для монтажа шумозащитного экрана. Затраты на устройство и консервацию фундаментов составили около 84 тыс. рублей.

К тому же генподрядчиком (ОАО «Дорожно-строительный трест №3») нарушались нормативные правовые акты в сфере строительства: не проводился должный операционный контроль над выполнением работ, не осуществлялся отвод поверхностных и подземных вод перед началом земляных работ. Не обеспечивались меры безопасности в местах дорожных работ (например, для водителей транспортных средств и строителей не обозначались, как требуется, опасные зоны, не были ограждены рабочие и приемные котлованы камер водопровода). Отсутствовали в необходимом количестве технические средства организации дорожного движения. Не было организовано надлежащее складирование и хранение материалов, изделий, конструкций.

По итогам проверки РУП «Минскавтодор-Центр» и ОАО «Дорожно-строительный трест №3» выданы предписания об устранении нарушений, рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.
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