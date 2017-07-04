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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА НАЦИОНАЛЬНОГО ПАВИЛЬОНА БЕЛАРУСИ ДЛЯ ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКИ «ЭКСПО-2020» В ДУБАЕ
13:12 05.07.2017
Министерство архитектуры и строительства совместно с Министерством иностранных дел проводят конкурс на разработку эскизного проекта Национального павильона Республики Беларусь для Всемирной выставки «ЭКСПО-2020», которая пройдет в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) с 20 октября 2020 г. по 10 апреля 2021 г.
Всемирная выставка «ЭКСПО» проводится раз в пять лет и является значимым и авторитетным событием для всего мира. Участие в ней позволяет странам показать свой уровень развития, продемонстрировав самые передовые технологии и продукты.
Превалирующую роль в создании имиджа страны, участвующей в выставке, играет архитектура и дизайн национального павильона. Эксклюзивность, глубина задумки и качество ее воплощения позволяет заявить и показать всему миру достоинства страны, создать положительный образ в глазах посетителей выставки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве архитектуры и строительства, на всемирной выставке «ЭКСПО-2020» Беларусь ставит для себя задачу совершенствоваться и привносить новые идеи и подходы.
С целью привлечения широкого круга общественности, молодежи, опытных архитекторов и дизайнеров к разработке проекта Национального павильона, республиканскими органами государственного управления при поддержке правительства проводится конкурс.
Участие в конкурсе является престижным мероприятием, в результате которого будут определены лучшие работы, авторы которых продемонстрируют свой высокий творческий уровень, что окажет влияние на дальнейшее развитие и укрепление их профессионального авторитета в Республике Беларусь и за ее пределами.
Конкурс проводится в период с 1 июля 2017 года по 30 сентября 2017 г.
Подведение итогов состоится 13 октября 2017 года в Белорусском союзе архитекторов с широким освещением данного мероприятия в средствах массовой информации.
После оглашения результатов конкурса, все проекты-участники будут представлены в выставочном зале Белорусского союза архитекторов с целью предоставления возможности общественности ознакомиться с работами.
Положение о конкурсе, исходные данные, необходимые для проектирования размещены на официальном сайте Министерства архитектуры и строительства.
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