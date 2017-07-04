В 2014-2015 гг. тенденция увеличения нагрузки на хозяйственные суды сохранялась. Это отметил в интервью журналу «Судовы веснік» заместитель председателя Верховного суда, председатель судебной коллегии по экономическим делам, заслуженный юрист Беларуси Василий Демидович.

«В 2014-2015 гг. общее количество поступающих в экономические суды обращений по всем видам судопроизводства ежегодно увеличивалось в среднем на 25%: если в 2013 году их было около 119,5 тыс., то в 2014 году – 153,6 тыс., а в 2015 году – уже 193,5 тыс.», - рассказал он.

По итогам 2016 года отмечены определенные позитивные изменения: во всех экономических судах зафиксировано уменьшение количества обращений – как первичных, так и в порядке обжалования судебных постановлений, в среднем по республике оно составило 15%, а в экономических судах различных регионов Беларуси – от 3% до 28%.

«И только по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) наблюдается обратная ситуация: в минувшем году по сравнению с 2015-м в экономические суды было направлено на 18% больше заявлений о банкротстве», - сказал юрист.

По его словам, в целом фактическая среднемесячная нагрузка на судей экономических судов областей (города Минска) по поступившим процессуальным документам приблизилась к показателю 2014 года и составила 136 обращений.