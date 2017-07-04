ЭКОНОМИКА РБ

МИНГОРИСПОЛКОМ НАЧАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

12:11 05.07.2017 Комитет экономики Мингорисполкома с 4 июля принимает заявки от субъектов хозяйствования Минска для участия в очередном конкурсном отборе инновационных проектов, пишет агентство «Минск-Новости». Как сообщили в учреждении, проекты-победители будут финансироваться инновационным фондом Мингорисполкома в 2018 году. Заявки принимаются по 4 августа 2017 года включительно. Порядок и условия проведения конкурса размещены на сайте kemgik.by. Желающие принять участие в конкурсе могут обращаться по адресу: Минск, пр. Победителей, 5, 3-й этаж, телефоны: 8 (017) 327-79-49, 327-76-27.