Первый на Витебщине центр обслуживания налогоплательщиков планируется открыть в областном центре в четвертом квартале текущего года, пишет газета «Витебские вести».

Переход на новую модель работы призван ускорить оказание налоговых услуг, обеспечить более комфортные условия для граждан, а в перспективе решить стратегическую задачу, стоящую перед Министерством по налогам и сборам, – убрать территориальную привязку плательщиков к инспекциям.

Как сообщили в пресс-центре областной ИМНС, специализированный центр создается на базе инспекции Октябрьского района. Взаимодействие с плательщиком будет организовано по принципу операционного зала. На входе в центр установят терминал электронной очереди, места ожидания оборудуют удобной мебелью и оснастят структурированными информационно-справочными материалами, простыми и понятными в использовании. Здесь будет создана удобная навигация, внедрены принципы четкого зонирования и разделения процессов обслуживания посетителей, чтобы можно было быстро ориентироваться в выборе услуг. Предусмотрена организация детской игровой зоны.

На первоначальном этапе новый центр будет обслуживать физических лиц и индивидуальных предпринимателей только Октябрьского района. В перспективе после расширения сети налоговая служба намерена перейти от территориального принципа организации работы к новому формату взаимодействия. Иначе говоря, налогоплательщик сможет обратиться в любую инспекцию вне зависимости от населенного пункта, и ему будут оказаны все налоговые услуги.

«Сегодня налоговая служба смещает акценты в работе с тотального контроля за плательщиками, когда ставилась задача «проверить всех», к методу управления налоговыми рисками на основе предоставляемой отчетности, переходит к проведению камерального, то есть без вмешательства в текущую деятельность организации, контроля. Ведомство становится помощником в исполнении обязанностей по уплате налогов», – отметил начальник областной ИМНС Валерий Лобацевич.

Активно внедряются и развиваются различные формы электронного взаимодействия, способствующие упрощению процесса администрирования налоговых процедур и повышению качества информационного и консультационного обслуживания. В результате более 80% плательщиков Витебщины в 2016 году осуществляли именно электронное взаимодействие с налоговыми органами.

Среди них – более 25 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей. Облегчение заполнения налоговых деклараций, актуальные формы налоговой отчетности, автоматизация представления и контроль правильности их заполнения – это то, что сегодня могут предложить электронные сервисы налоговых органов. В инспекции можно направить в электронном виде любые документы, также плательщик может заявить о желании зачесть, вернуть излишне уплаченные суммы налогов, перенести срок проведения плановой проверки, получить от налоговых органов разъяснения о принятых решениях. Кроме того, с 1 июля 2016 года в Беларуси внедрен механизм электронных налоговых счетов-фактур по НДС, на основании которых проводятся налоговые вычеты, что повышает эффективность механизма администрирования этого налога.

Более 36 тыс. физических лиц подключены к специализированному сервису «Личный кабинет», посредством которого могут получать извещения на уплату имущественных налогов, записаться на прием к руководству инспекций, оплачивать налоги через интернет-банкинг и т. д.