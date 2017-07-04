Директор Национального центра электронных услуг (НЦЭУ) Андрей Ильин и генеральный директор Национального кадастрового агентства (НКА) Госкомимущества Андрей Филипенко 4 июля подписали соглашение о сотрудничестве между НКА и НЦЭУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, соглашение консолидирует усилия двух организаций, направленных на развитие в Беларуси электронной экономики, электронного правительства и электронного общества.

Как следует из текста документа, сотрудничество сторон будет осуществляться посредством содействия оптимизации бизнес-процессов в сфере государственного управления и осуществления административных процедур в электронной форме; создания, внедрения, эксплуатации и развития информационных систем (ресурсов), разработки и оказания на их базе электронных, информационных и иных услуг; развития геоинформационных технологий; глубокой интеграции информационных систем (ресурсов) во взаимодействии с межведомственными информационными системами; обеспечения безопасности информационных систем (ресурсов).

Стороны также убеждены в целесообразности использования созданной в стране инфраструктуры государственной системы оказания электронных услуг, в рамках которой действует единая технологическая среда электронного взаимодействия госорганов и организаций на базе межведомственных информационных систем; обеспечены единые механизмы идентификации и аутентификации участников информационного взаимодействия и сформирован универсальный механизм предоставления электронных услуг и осуществления административных процедур посредством Единого портала электронных услуг.

Как отметил Андрей Филипенко, соглашение должно привести к активизации разработки и оказания электронных услуг, цель сотрудничества заключается в оказании электронных услуг на базе нескольких автоматизированных информационных ресурсов и систем.

Главными критериями эффективности своих действий в сфере информатизации в Соглашении между НКА и НЦЭУ определено: повышение качества государственного управления и осуществления административных процедур при экономии общественно-полезного времени; повышение доступности административных процедур и удобства взаимодействия субъектов информационных отношений; рост количества электронных и информационных услуг на базе информационных систем (ресурсов), в том числе государственных информационных систем (ресурсов).

В рамках созданной в стране инфраструктуры НКА и НЦЭУ считают необходимым развивать ИТ-политику на белорусских предприятиях, направляя при этом интеллектуальные и финансовые ресурсы не на формирование альтернативных инфраструктурных элементов, а на создание новых услуг, сервисов, систем в рамках существующей инфраструктуры государственной системы оказания электронных услуг.

Директор Национального центра электронных услуг Андрей Ильин подчеркнул, что подписание соглашения – важный шаг на пути становления в Беларуси рынка потребления информационных технологий и предоставления электронных услуг.

При планировании развития, при построении внутренних процессов, организации взаимодействия, а также при оказании услуг клиентам будут изучаться и применятся лучшие мировые практики и передовые технологии. в соответствии с законодательством Республики Беларусь. При соблюдении разумного баланса между национальными разработками в сфере информационных технологий и приобретением оборудования и прав на готовые зарубежные информационные и технические решения Национальное кадастровое агентство и Национальный центр электронных услуг будет отдавать приоритет собственным (национальным) продуктовым разработкам и техническим решениям в сфере информатизации.

Среди критериев эффективности соглашения стороны определили повышение качества госуправления, доступности административных процедур, рост количества электронных и информационных услуг.

В тексте соглашения подчеркивается, что только в тесном сотрудничестве с государственным аппаратом, министерствами и ведомствами, заинтересованными в переходе на качественно новый уровень взаимодействия между собой, а также с гражданами и бизнесом возможно построение эффективного электронного будущего для Беларуси. Поэтому Соглашение является открытым для присоединения других участников.