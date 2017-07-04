В результате мониторинга, проводимого Белорусской железной дорогой с начала 2017 года, установлена продажа миллионного электронного билета на сайте системы продажи проездных документов poezd.rw.by.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, билет приобретен 1 июля 2017 года на поезд региональных линий бизнес-класса по маршруту Ивацевичи-Брест.

Увеличению продажи проездных документов через Интернет способствует проводимая Белорусской железной дорогой работа по совершенствованию системы продажи. С ее помощью с начала 2017 года на сайте Белорусской железной дороги оформлено уже более 1 миллиона 10 тысяч проездных документов, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Удельный вес продажи билетов через интернет (от общего количества проездных документов, оформленных через АСУ «Экспресс» в билетных кассах БЖД) увеличился с 12% (за январь-июнь 2016 года) до 17% в 2017 году.

На протяжении последних лет Белорусская железная дорога определяет миллионного интернет-пассажира: в 2014 году он был зафиксирован в декабре, в 2015 году в сентябре, в 2016 году в августе, а в 2017 продажа миллионного электронного билета на сайте системы продажи проездных документов poezd.rw.by установлена уже в июле. Это является свидетельством ежегодной растущей популярности покупки билетов через Интернет.

С учетом роста спроса продажи билетов через интернет Белорусская железная дорога прогнозирует, что к концу года может быть достигнут 2-х миллионный рубеж.