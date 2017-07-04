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ЭКОНОМИКА РБ
ИЗ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТА ПО ПОДДЕРЖКЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА РЕСТАВРАЦИЮ ИСТОРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ВЫДЕЛЯТ 369,8 ТЫС. РУБЛЕЙ
10:49 05.07.2017
Александр Лукашенко подписал распоряжение № 109рп об утверждении решения совета фонда президента Беларуси по поддержке культуры и искусства о выделении из средств фонда 369 834 рублей на финансирование творческих проектов.
Как сообщает пресс-служба президента, деньги будут направлены на выполнение реставрационных работ и капитальный ремонт Борисоглебской (Коложской) церкви XII века в Гродно и консервацию Княжеской башни Кревского замка XIV века.
Кроме того, средства выделят Национальному Полоцкому историко-культурному музею-заповеднику на тонирование отслоенных росписей XVIII – XIX веков Спасо-Преображенской церкви XII века.
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