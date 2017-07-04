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ЭКОНОМИКА РБ
В СОСТАВ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ВОШЛА НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
10:43 05.07.2017
Постановлением Совета министров №493 от 29 июня 2017 г. в состав концерна включено ОАО «ЦБК-Консалт».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, концерн «Беллесбумпром» выступил учредителем ОАО «ЦБК-Консалт» в соответствии с постановлением Совмина №965 от 23 ноября 2016 г.
ОАО «ЦБК – Консалт» выполняет роль основного экспортного оператора по продвижению и продажам продукции целлюлозно-бумажных предприятий концерна.
Ключевой задачей акционерного общества также является создание разветвленной сети продаж, призванная диверсифицировать рынки, сбалансировать ценовую политику и минимизировать риски волатильности цен на рынках ближнего и дальнего зарубежья.
Одной из целей создания собственной товаропроводящей сети является достижение и закрепление лидирующего положения товаров, производимых предприятиями концерна «Беллесбумпром», на рынках стран СНГ и стран дальнего зарубежья.
Акционерное общество также выполняет сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых предприятиями концерна «Беллесбумпром», в части продвижения и продажи новых видов продукции.
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