Постановлением Совета министров №493 от 29 июня 2017 г. в состав концерна включено ОАО «ЦБК-Консалт».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, концерн «Беллесбумпром» выступил учредителем ОАО «ЦБК-Консалт» в соответствии с постановлением Совмина №965 от 23 ноября 2016 г.

ОАО «ЦБК – Консалт» выполняет роль основного экспортного оператора по продвижению и продажам продукции целлюлозно-бумажных предприятий концерна.

Ключевой задачей акционерного общества также является создание разветвленной сети продаж, призванная диверсифицировать рынки, сбалансировать ценовую политику и минимизировать риски волатильности цен на рынках ближнего и дальнего зарубежья.

Одной из целей создания собственной товаропроводящей сети является достижение и закрепление лидирующего положения товаров, производимых предприятиями концерна «Беллесбумпром», на рынках стран СНГ и стран дальнего зарубежья.

Акционерное общество также выполняет сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых предприятиями концерна «Беллесбумпром», в части продвижения и продажи новых видов продукции.