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ЭКОНОМИКА РБ
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В БЕЛАРУСИ БУДУТ ОБСУЖДАТЬСЯ 5 ИЮЛЯ В ХОДЕ КРУГЛОГО СТОЛА
09:29 05.07.2017
5 июля в Минске пройдет круглый стол «Развитие атомной энергетики: экологические аспекты и безопасность» с участием представителей Министерства энергетики, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, общественных экологических организаций, а также научных сотрудников, международных экспертов и других заинтересованных.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минэнерго, участники круглого стола обсудят значение атомной энергетики для достижения безуглеродного энергетического баланса, преимущества атомной генерации по сравнению с другими видами безуглеродной энергии; международные правовые механизмы регулирования воздействия атома на окружающую среду: Орхусская конвенция, Конвенция Эспо.
Кроме того, планируется рассмотреть обеспечение соответствия проекта Белорусской АЭС международным требованиям в области экологической безопасности.
В ходе круглого стола будут обсуждаться также экология атомной энергетики: ключевые показатели воздействия атома на окружающую среду (воду, воздух, экосистемы, человека); мониторинг состояния окружающей среды вокруг атомного объекта, международное сотрудничество в области экологического мониторинга, опыт организации экологического мониторинга на действующих АЭС; система экологического мониторинга на БелАЭС, общественный экологический контроль на БелАЭС и социальные преимущества развития атомной энергетики для стран-новичков.
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