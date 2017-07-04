5 июля в Минске пройдет круглый стол «Развитие атомной энергетики: экологические аспекты и безопасность» с участием представителей Министерства энергетики, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, общественных экологических организаций, а также научных сотрудников, международных экспертов и других заинтересованных.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минэнерго, участники круглого стола обсудят значение атомной энергетики для достижения безуглеродного энергетического баланса, преимущества атомной генерации по сравнению с другими видами безуглеродной энергии; международные правовые механизмы регулирования воздействия атома на окружающую среду: Орхусская конвенция, Конвенция Эспо.

Кроме того, планируется рассмотреть обеспечение соответствия проекта Белорусской АЭС международным требованиям в области экологической безопасности.

В ходе круглого стола будут обсуждаться также экология атомной энергетики: ключевые показатели воздействия атома на окружающую среду (воду, воздух, экосистемы, человека); мониторинг состояния окружающей среды вокруг атомного объекта, международное сотрудничество в области экологического мониторинга, опыт организации экологического мониторинга на действующих АЭС; система экологического мониторинга на БелАЭС, общественный экологический контроль на БелАЭС и социальные преимущества развития атомной энергетики для стран-новичков.