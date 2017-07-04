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ЭКОНОМИКА РБ


БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ИЗЪЯЛИ БОЛЕЕ 550 ТЫСЯЧ ПОГОННЫХ МЕТРОВ ИЗОЛЕНТЫ НА 425 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
18:03 04.07.2017

Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза импортной изоляционной резины на сумму свыше 425 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, грузовое транспортное средство DAF следовало из Италии на территорию ЕАЭС через республиканский пункт таможенного оформления «Козловичи». При проведении таможенного контроля установлено, что в грузовом отсеке находится на 159 упаковок лент изоляционной резины больше, чем заявлено в товаросопроводительных документах.

Как выяснилось, субъект хозяйствования рассчитывал незаконно «сэкономить» свыше 100 тыс. рублей.

Обнаруженные ленты общей длиной свыше 550 тыс. пог. м изъяты. По факту недекларирования товара начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Беларуси.
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