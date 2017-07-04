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ЭКОНОМИКА РБ
ПО «БЕЛОРУСНЕФТЬ» ПОСТРОИЛО ПОСТРОИЛА НОВУЮ АЗС
17:40 04.07.2017
ПО «Белоруснефть» построило новую автозаправочную станцию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе объединения, она появилась на трассе Лида – Вильнюс вблизи агрогородка Бенякони и принадлежит ОАО «Лиданефтепродукт». Станция рассчитана на работу в автоматическом режиме.
Всего за шесть месяцев 2017 г. предприятие белорусских нефтяников кроме этой построило 2 автозаправочные станции – в Гомеле и Гродно. Еще 2 заправки реконструировано: в д. Новый Свет Брестской области – это АЗС №28 и в Минске – АЗС №17 (ул. Монтажников).
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