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ЭКОНОМИКА РБ
В СТОЛИЦЕ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ОСТАНОВКА НА ПРИГОРОДНОМ АВТОБУСНОМ МАРШРУТЕ №429
17:05 04.07.2017
В работу столичного пригородного автобусного маршрута №429 «ДС Дружная – Атолино» с 1 июля внесено изменение.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», в схему маршрута включен остановочный пункт «Православная церковь» при движении в направлении Атолино.
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