ЭКОНОМИКА РБ

В СТОЛИЦЕ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ОСТАНОВКА НА ПРИГОРОДНОМ АВТОБУСНОМ МАРШРУТЕ №429

17:05 04.07.2017 В работу столичного пригородного автобусного маршрута №429 «ДС Дружная – Атолино» с 1 июля внесено изменение. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», в схему маршрута включен остановочный пункт «Православная церковь» при движении в направлении Атолино.