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ЭКОНОМИКА РБ
ЭМИТЕНТ ОБЛИГАЦИЙ ЗАО «ГЛОБАЛ ЛИЗИНГ» ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
16:44 04.07.2017
Общее собрание акционеров ЗАО «ГЛОБАЛ лизинг» (УНП 191761567) (эмитент облигаций) приняло решение о реорганизации в форме выделения из него общества с ограниченной ответственностью.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве финансов, все обязательства ЗАО «ГЛОБАЛ лизинг», как эмитента облигаций, остаются у ЗАО «ГЛОБАЛ лизинг».
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