ЭКОНОМИКА РБ

ЭМИТЕНТ ОБЛИГАЦИЙ ЗАО «ГЛОБАЛ ЛИЗИНГ» ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ

16:44 04.07.2017 Общее собрание акционеров ЗАО «ГЛОБАЛ лизинг» (УНП 191761567) (эмитент облигаций) приняло решение о реорганизации в форме выделения из него общества с ограниченной ответственностью. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве финансов, все обязательства ЗАО «ГЛОБАЛ лизинг», как эмитента облигаций, остаются у ЗАО «ГЛОБАЛ лизинг».