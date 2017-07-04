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ЭКОНОМИКА РБ


МИНСВЯЗИ 7 ИЮЛЯ ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ПОЧТОВУЮ МАРКУ «135 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЯНКИ КУПАЛЫ»
16:05 04.07.2017

Министерство связи и информатизации Беларуси 7 июля выпускает в обращение почтовую марку «135 лет со дня рождения Янки Купалы».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Белпочта», дизайн Елены Медведь. Печать офсетная, полноцветная. Бумага мелованная, гуммированная. Размер марки 37х52 мм. В листе шесть (3х2) марок. Размер листа 167х124 мм. При изготовлении марки использована технология термического тиснения матовой фольгой золотистого цвета. Тираж марки 48 тыс.

Марка печаталась в РУП «Бобруйская укрупненная типография им. А.Т. Непогодина».

Номинал марки N соответствует тарифу на пересылку международной простой почтовой карточки неприоритетной.

В основе марки портрет Янки Купалы (М.А. Савицкий, холст, масло, 1981) из собрания Национального художественного музея Беларуси.

Проект подготовлен в сотрудничестве с Государственным литературным музеем Янки Купалы, который изображен на конверте «Первый день».

Цвет мастики — черный. Дизайн спецштемпеля и конверта «Первый день» Е. Медведь.

В день выпуска почтовой марки в обращение в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин «Филателия», ул. Московская, 16) будет проводиться специальное гашение на конверте «Первый день».
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