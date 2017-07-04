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ЭКОНОМИКА РБ


НЕДЕЛЯ НАНОИНДУСТРИИ-2017 ПРОЙДЕТ В НАН БЕЛАРУСИ
15:43 04.07.2017

С 4 по 7 июля 2017 года Национальная академия наук Беларуси проводит «Неделю наноиндустрии-2017», приуроченную к Году науки в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН РБ, среди мероприятий Недели наноиндустрии - республиканская выставка продукции, оборудования и приборов для наноиндустрии, общее собрание Республиканской ассоциации наноиндустрии (РАНИ) с участием представителей Совета министров Республики Беларусь, НАН Беларуси, Минобразования, Минпрома, Госстандарта Республики Беларусь и бизнес-структур. Во время Недели состоится презентация Научно-технологического парка «Белбиоград», созданного для содействия развитию био-, нано-, фарм- и других наукоемких технологий, заседание национального технического комитета НТК BY 36 «Стандартизация в области нанотехнологий» с участием представителей Межгосударственного МТК 441 «Нанотехнологии», посещение организаций - членов РАНИ с презентацией новых высокотехнологичных производств (НПЦ по материаловедению НАН Беларуси; ГНУ «Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси»; ГНПО порошковой металлургии НАН Беларуси; ГНПО «Центр» НАН Беларуси; ООО «Изовак»,ООО «Оптоэлектронные системы» и др.).

Известные ученые, специалисты и эксперты в области нанотехнологий выступят с лекциями в вузах и организациях Минска.

В мероприятиях примет участие делегация Группы Роснано (РФ) во главе с генеральным директором Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы Роснано Андреем Свинаренко.

Во время переговоров с российской стороной будут обсуждены вопросы расширения научно-технологических и производственных связей Российской Федерации и Республики Беларусь, реализации совместных проектов и перспективы поставки белорусской нанопродукции на российский рынок.
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