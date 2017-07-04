ЭКОНОМИКА РБ

ПЕРВЫЙ ЗАМНАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС 5 ИЮЛЯ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ

14:53 04.07.2017 Первый заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Александр Украинец 5 июля проведет «прямую линию». Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте, задать интересующие вопросы можно с 12.00 до 13.00 по телефону 8 (017) 289-15-96.