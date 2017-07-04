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ЭКОНОМИКА РБ


ДЛЯ ВТОРОГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛОРУССКОЙ АЭС ЗАВОД ЗИО-ПОДОЛЬСК ОТГРУЗИЛ ОБОРУДОВАНИЕ
14:40 04.07.2017

ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) изготовило и отгрузило оборудование для Белорусской атомной электростанции (Островец).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПАО «ЗиО-Подольск», завод завершил производство двух комплектов сепараторов-пароперегревателей СПП-1200 для машинного зала энергоблока №2 Белорусской АЭС. На атомную станцию отправились 6 единиц оборудования общим весом около 450 тонн.

Сепараторы-пароперегреватели предназначены для осушки и перегрева влажного пара, поступающего после цилиндра высокого давления турбины. Они представляют собой вертикальные аппараты, состоящие из трех частей в одном корпусе. Система промежуточного перегрева пара входит в состав вспомогательных систем, которые обеспечивают работу турбоустановки. Срок службы оборудования – 50 лет.

Технический проект и рабочую конструкторскую документацию разработали специалисты Департамента оборудования атомного машиностроения ПАО «ЗиО-Подольск». Они также осуществляют сопровождение изготовления и шеф-монтаж.

Ранее «ЗиО-Подольск» изготовил и поставил четыре комплекта СПП-1200 для первого энергоблока Белорусской АЭС. Такие же аппараты произведены для новых энергоблоков Нововоронежской АЭС и Ленинградской АЭС-2

Предприятия АО «Атомэнергомаш» поставляют все ключевое оборудование для реакторного отделения и значительную часть оборудования машинного зала Белорусской АЭС. Прежде всего, это реакторы и ловушки расплава, трубопроводы, парогенераторы, главные циркуляционные насосы, насосы системы охлаждения и др.

Белорусская АЭС будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект «АЭС-2006» - типовой российский проект атомной станции нового поколения «3+» с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым «постфукусимским», нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.
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