В Старых Дорогах появится новое производство, рассчитанное на выпуск 60 тысяч тормозных колодок в год.

Ориентировочная стоимость проекта 6 млн долларов, сообщает kurjer.info.

До сих пор белорусские производители автотехники закупали тормозные колодки за границей. Теперь же совместное производство «БелАЗа» и белоцерковского завода «ТРИБО» будет изготавливать эти агрегаты в Старых Дорогах.

Цех по производству тормозных колодок расположится в здании, где раньше размещалась «Сельхозхимия». Уже выпущены опытные образцы, которые проходят испытания. Тормозные колодки будут изготавливаться для БелАЗа, Минского тракторного завода и «БелДжи». Новое предприятие готово взяться и за восстановление тормозных колодок для электропоездов Минского метрополитена.