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ЭКОНОМИКА РБ
В СТАРЫХ ДОРОГАХ НАЛАДЯТ ПРОИЗВОДСТВО ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
14:36 04.07.2017
В Старых Дорогах появится новое производство, рассчитанное на выпуск 60 тысяч тормозных колодок в год.
Ориентировочная стоимость проекта 6 млн долларов, сообщает kurjer.info.
До сих пор белорусские производители автотехники закупали тормозные колодки за границей. Теперь же совместное производство «БелАЗа» и белоцерковского завода «ТРИБО» будет изготавливать эти агрегаты в Старых Дорогах.
Цех по производству тормозных колодок расположится в здании, где раньше размещалась «Сельхозхимия». Уже выпущены опытные образцы, которые проходят испытания. Тормозные колодки будут изготавливаться для БелАЗа, Минского тракторного завода и «БелДжи». Новое предприятие готово взяться и за восстановление тормозных колодок для электропоездов Минского метрополитена.
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