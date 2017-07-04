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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ В БЮДЖЕТ БОБРУЙСКА ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 65 МЛН РУБЛЕЙ
13:49 04.07.2017
За январь-май 2017 года в консолидированный бюджет Бобруйска поступило 65,4 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, удельный вес платежей организаций в общей сумме поступлений составляет – 86,6%, или 56,6 млн рублей, индивидуальными предпринимателями уплачено в бюджет 4,4 млн рублей (6,7%), поступления от физических лиц составили 4,4 млн рублей (6,7%).
Основными бюджетообразующими источниками являлись: подоходный налог с физических лиц – 41,1%, акцизы – 15,8%, земельный налог – 8,1%, налог на прибыль – 8%, дивиденды на доли (акции), находящиеся в государственной собственности, доходы от перечисления части прибыли унитарных предприятий, государственных объединений – 7%, налог на недвижимость – 5,8%.
В пятерку лидеров, от которых в бюджет поступили наибольшие суммы, входят ИЗАО «Пивоварни Хайнекен», Бобруйское государственное предприятие «Водоканал», СООО «Оазис Груп», филиал №703 АСБ «СБ «Беларусбанк», ОАО «Красный пищевик».
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