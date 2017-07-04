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ЭКОНОМИКА РБ
МИНИСТР СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 5 ИЮЛЯ ПРОВЕДЕТ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН С ВКЛЮЧЕНИЕМ ПРЯМОЙ ЛИНИИ
13:34 04.07.2017
Министр связи информатизации Сергей Попков 5 июля проведет личный прием в министерстве (пр-т. Независимости, 10, первый этаж – комната приема граждан, вход со стороны ул. Володарского).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, прием граждан и юридических лиц проводится с 8.00 до 13.00.
Одновременно с 10.00 до 12.00 будет включена «прямая» телефонная линия с министром по телефону +375 (17) 287 88 89.
На личный прием можно записаться предварительно по телефону +375 (17) 287 87 06 или с помощью электронной почты (в электронном письме обязательно необходимо указать: фамилию, имя, отчество заявителя, контактный телефон, адрес проживания и краткое содержание возникшего вопроса).
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