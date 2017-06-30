ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


АНАТОЛИЙ ИСАЧЕНКО НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
13:03 04.07.2017

Александр Лукашенко назначил Анатолия Исаченко председателем Минского областного исполнительного комитета.

"Область немалая, это половина страны. Я не могу сказать, что область преуспела в своем развитии. Вы, наверное, это почувствовали, работая помощником. Но каждый губернатор что-то привносил для развития Минской области", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, Анатолий Исаченко всю соответствующую работу знает по вертикали и имеет необходимый опыт.

"Я очень бы хотел, чтобы у вас в Минской области получилось. На меня вы можете рассчитывать, когда вам будет необходима помощь. Разберитесь на месте, посмотрите на ситуацию еще раз, уже с этой высоты. Доложите о своих замыслах совету депутатов. Расскажите, в каком направлении будем действовать", - добавил Александр Лукашенко.

Он также заявил о необходимости более интенсивными темпами и чаще проводить ротацию кадров.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.07.2017
валюта курс
EUR 2.2143
USD 1.9413
RUB 3.2705
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.06.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2143 +0.0055
USD 1.9413 +0.0077
RUB 3.2705 -0.0032
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2000 2.2100
USD 1.9380 1.9440
RUB 3.2600 3.2780
подробнее

Конвертация в банках
на 04.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1310 1.1400
EUR/RUB 67.0000 67.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте