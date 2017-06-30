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ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТУРИЗМУ ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ
12:48 04.07.2017
6-7 июля в Национальном олимпийском комитете Беларуси пройдет Международная конференция «Брендинг дестинаций: инновационные идеи для привлечения туристов».
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минспорта и туризма, на конференции состоится презентация белорусского туризма, обсуждены проблемы, результаты и планы.
Эксперт финансируемого ЕС проекта в Беларуси Том Банкл расскажет о разработке бренда, его роли и ценности брендинга; отличительных чертах бренда республики.
Кроме того, на конференции речь пойдет о брендинге дестинаций в эпоху цифровых технологий, инновациях и креативности в развитии туризма спортивной тематики для позитивного национального имиджа на мировом рынке.
Главный специалист отдела планирования и организации туристской деятельности Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Бринкевич расскажет про автотуризм в Беларуси.
Планируется, что участие в конференции примет генеральный секретарь Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Талеб Рифаи.
Организаторами конференции выступают: Министерство спорта и туризма, Всемирная туристская организация, проект «Поддержка устойчивого развития туризма в Беларуси», финансируемый Евросоюзом, Национальный олимпийский комитет Беларуси.
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