ЭКОНОМИКА РБ

ФАКТЫ БЕСХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ ВЫЯВЛЕНЫ В РАБОТЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА И ГОРРАЙИСПОЛКОМОВ ОБЛАСТИ

12:07 04.07.2017 В Комитете государственного контроля Гомельской области 29 июня состоялась коллегия по результатам проверок эффективности осуществления местными исполнительными комитетами государственного регулирования в сфере земельных отношений, охраны и рационального использования земель в Гомельской области. Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Гомельской области, на коллегии отмечена недостаточная работа землеустроительной службы Гомельского облисполкома, горрайисполкомов по обеспечению выполнения поручений главы государства по наведению порядка на земле, указано на непринятие всех мер по обеспечению целевого и эффективного использования земель, наличие фактов бесхозяйственного отношения к земельным ресурсам, причинения вреда государству при распоряжении земельными участками, обеспечению законности при осуществлении государственного контроля над использованием и охраной земель. Комитетом области выработаны конкретные предложения органам государственного управления по устранению установленных нарушений и недостатков.