Результативные торги государственной недвижимости состоялись на прошлой неделе в Минске и Гомеле.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, на прошедших 28 июня в Минске торга одним и тем же покупателем приобретено сразу два изолированных помещения, расположенных на ул. К. Либкнехта. Начальная цена продажи этих объектов, находящихся в цокольном этаже жилого дома площадью 73,1 и 135,5 кв. метров, возросла в 6-7 раз.

Назначение одного из помещений – административное или торговое (непродовольственная группа товаров), другого – складское или административно-складское. Допускается также организация творческой мастерской либо оказание услуг населению (за исключением ритуальных). Новому владельцу нужно будет учесть требования законодательства, в том числе Жилищного кодекса Республики Беларусь, а также санитарные и противопожарные нормы.

Условиями продажи предусмотрено также создание новых рабочих мест (в течение одного года со дня государственной регистрации перехода права собственности) с последующим заполнением вакансий путем трудоустройства граждан.

А вот победитель аукциона, проведенного 29 июня 2017 года фондом «Гомельоблимущество» имеет полное право изменить свои предварительные намерения, так как купленный им объект, находящийся в гп. Лельчицы, продавался без обязательных условий.

В этот раз одноэтажное кирпичное здание общей площадью 244 кв. метров, с террасой, сараем, забором, земельный участок – более 11 соток и сниженной на 80% начальной ценой продажи, привлекло внимание сразу четверых представителей малого бизнеса. В результате аукциона цена продажи объекта выросла практически до его оценочной стоимости и составила 43 тыс. рублей. Победитель аукциона приобрел недвижимость в районном центре с целью открыть магазин.

В результате аукциона цена продажи объекта выросла практически до его оценочной стоимости и составила 43 тыс. рублей.