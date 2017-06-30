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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЮСТ 4 ИЮЛЯ ПРОВОДИТ «ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ РИЭЛТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10:25 04.07.2017
4 июля состоится «прямая телефонная линия» по вопросам лицензирования риэлтерской деятельности с участием начальника управления адвокатуры и лицензирования юридической деятельности Дианы Подлесской.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, прямая линия пройдет с 16:00 до 17:00 мин. по телефону (8-017) 200-84-71.
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