ЭКОНОМИКА РБ

МИНЮСТ 4 ИЮЛЯ ПРОВОДИТ «ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ РИЭЛТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10:25 04.07.2017 4 июля состоится «прямая телефонная линия» по вопросам лицензирования риэлтерской деятельности с участием начальника управления адвокатуры и лицензирования юридической деятельности Дианы Подлесской. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, прямая линия пройдет с 16:00 до 17:00 мин. по телефону (8-017) 200-84-71.