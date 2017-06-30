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ЭКОНОМИКА РБ
FITCH ПРИСВОИЛО ДОЛЛАРОВЫМ ОБЛИГАЦИЯМ БЕЛАРУСИ РЕЙТИНГИ «B-»
10:17 04.07.2017
Агентство Fitch Ratings присвоило рейтинги «B-» облигациям Беларуси на 800 млн долл. со ставкой 6,875% и погашением в 2023 г., а также облигациям на 600 млн долл. со ставкой 7,625% и погашением в 2027 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Fitch, поступления от эмиссии будут использованы для рефинансирования внешнего госдолга.
Рейтинг облигаций находится на одном уровне с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента (РДЭ) республики в иностранной валюте «B-».
Рейтинг облигаций будет зависеть от изменений долгосрочного РДЭ Беларуси в иностранной валюте, который Fitch подтвердило на уровне «B-» со «Стабильным» прогнозом 3 февраля 2017 г.
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