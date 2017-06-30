Агентство Fitch Ratings присвоило рейтинги «B-» облигациям Беларуси на 800 млн долл. со ставкой 6,875% и погашением в 2023 г., а также облигациям на 600 млн долл. со ставкой 7,625% и погашением в 2027 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Fitch, поступления от эмиссии будут использованы для рефинансирования внешнего госдолга.

Рейтинг облигаций находится на одном уровне с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента (РДЭ) республики в иностранной валюте «B-».

Рейтинг облигаций будет зависеть от изменений долгосрочного РДЭ Беларуси в иностранной валюте, который Fitch подтвердило на уровне «B-» со «Стабильным» прогнозом 3 февраля 2017 г.