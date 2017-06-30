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ЭКОНОМИКА РБ


МИНФИН СООБЩИЛ О РАЗМЕЩЕНИИ ДВУХ НОВЫХ ВЫПУСКОВ ЕВРООБЛИГАЦИЙ БЕЛАРУСИ НА 1,4 МЛРД ДОЛЛАРОВ
09:54 04.07.2017

Министерство финансов завершило 29 июня размещение двух новых выпусков еврооблигаций Беларуси общим объемом 1,4 млрд долл. США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, размещены: 5-летний выпуск с купонной ставкой 6,875% годовых с погашением в феврале 2023 года на сумму 800 млн долл. США. Еврооблигации размещены по цене 98,864% от номинальной стоимости с доходностью к погашению 7,125% годовых;

10-летний выпуск с купонной ставкой 7,625% годовых с погашением в июне 2027 года на сумму 600 млн долл. США. Облигации размещены по цене 100% от номинальной стоимости с доходностью к погашению 7,625% годовых.

Финальная книга заявок, превысившая 2,5 млрд долларов США, с участием более 110 международных инвесторов является свидетельством уверенности инвестсообщества в фундаментальных перспективах белорусской экономики, успешной реализации структурных экономических преобразований и эффективной стратегии управления долговым портфелем.

В 2010 году Беларусь разместила еврооблигации на сумму 1 млрд долларов США со сроком обращения 5 лет с купоном 8,75 % годовых (выпуск погашен в августе 2015 г.), в 2011 году – 0,8 млрд долларов США со сроком обращения 7 лет с купоном 8,95 % годовых (погашение состоится в январе 2018 г.).

Облигации регулируются английским правом и имеют листинг на Ирландской фондовой бирже. Оба выпуска еврооблигаций размещены в формате 144А/Reg S, благодаря чему в сделке смогли принять участие квалифицированные инвесторы из США. Учет прав на облигации и расчеты осуществляются через международные клиринговые системы Euroclear, Clearstream, DTC (Depository Trust Company).

Банками-организаторами и андеррайтерами выступили Citi и Raiffeisen Bank International AG. Банком-соорганизатором (без обязательств по андеррайтингу) стал ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

Юридическим консультантом Беларуси по английскому и американскому праву выступила компания White & Case LLP. Юридические услуги банкам-организаторам оказывали Clifford Chance LLP (консультант по английскому и американскому праву), а также ООО «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (консультант по белорусскому праву).

Основной спрос на еврооблигации Беларуси сформирован ведущими инвесторами из США, Великобритании, Германии и Швейцарии, чему способствовали проведенные в период с 19 по 21 июня т.г. встречи руководства финансовых и экономических ведомств страны с потенциальными инвесторами в Лондоне, Франкфурте-на-Майне, Цюрихе, Лос-Анжелесе, Бостоне и Нью-Йорке.

Географически распределение инвесторов в еврооблигации сложилось следующим образом: по 5-летним бумагам: США (67%), Великобритания (24%), континентальная Европа (9%); по 10-летним бумагам: США (61%), Великобритания (29%), континентальная Европа (9%), прочие (1%).

Порядка 95% еврооблигаций Беларуси нового выпуска приобретено крупными инвестиционными фондами и управляющими компаниями, являющимися долгосрочными инвесторами.
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