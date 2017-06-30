Министерство антимонопольного регулирования и торговли направило в ФПБ запрос о порядке и методике проведения мониторинга цен.

«В соответствии с соглашением о взаимодействии при проведении мероприятий по мониторингу цен, заключенным между Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (МАРТ) и Федерацией профсоюзов Беларуси (ФПБ), 30 июня МАРТ направлен запрос в ФПБ о предоставлении результатов мониторинга цен, а также порядка и методики его проведения», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 29 июня на официальном сайте Федерации профсоюзов Беларуси была размещена информация о результатах первого этапа профсоюзного мониторинга цен на социально значимые товары. Согласно проведенному ФПБ мониторингу, в мае рост цен на продукты питания из потребительской корзины составил 24%.