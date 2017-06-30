Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, исключаются товары в определенном наборе, алкогольные, слабоалкогольные напитки и пиво, яйца, а также иные пищевые продукты, масса или мера которых составляет менее 50 г или 50 мл (кроме специй и приправ).

Вступление в силу постановления правительства, предусматривающего соответствующую корректировку правил продажи товаров, запланировано после принятия подготовленных в рамках проводимой государством политики по либерализации условий ведения бизнеса нормативных правовых