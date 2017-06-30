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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ РЕКОМЕНДУЕТ ТОРГОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ЦЕНУ ЗА 1 КГ ИЛИ ЛИТР, КРОМЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ ЗА ЕДИНИЦУ
18:19 30.06.2017
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, исключаются товары в определенном наборе, алкогольные, слабоалкогольные напитки и пиво, яйца, а также иные пищевые продукты, масса или мера которых составляет менее 50 г или 50 мл (кроме специй и приправ).
Вступление в силу постановления правительства, предусматривающего соответствующую корректировку правил продажи товаров, запланировано после принятия подготовленных в рамках проводимой государством политики по либерализации условий ведения бизнеса нормативных правовых
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