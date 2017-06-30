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ЭКОНОМИКА РБ
ГТК ОТМЕЧАЕТ РОСТ ОБЪЕМА ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЧЕРЕЗ БЕЛОРУССКИЙ УЧАСТОК ТАМОЖЕННОЙ ГРАНИЦЫ ЕАЭС ТОВАРОВ
18:07 30.06.2017
За 5 месяцев текущего года отмечается рост объема товаров, перемещенных через белорусский участок таможенной границы Евразийского экономического союза, к аналогичному периоду 2016 г. при ввозе – на 21%, при вывозе – на 9%. Об этом сообщили председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько на заседании общественно-консультативного совета при ГТК.
По его словам, таможенная служба – заинтересованный и ответственный участник внешнеэкономической деятельности наравне с субъектами хозяйствования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, предметом для обсуждения на ОКС стало совершенствование таможенных операций, включая перспективы развития электронного декларирования и оптимизацию таможенных операций, в том числе и в отношении товаров, перемещаемых в международных почтовых отправлениях и экспресс-грузах.
На повестке дня также подняты вопросы о реализации в законодательстве Беларуси отдельных норм Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.
Общественно-консультативный совет создан при Государственном таможенном комитете Беларуси в целях объективного рассмотрения и обсуждения разрабатываемых ГТК проектов нормативных правовых актов, а также обсуждения проблемных вопросов, возникающих у юридических и физических лиц в ходе осуществления предпринимательской деятельности. Сегодня в состав совета входит 42 члена.
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