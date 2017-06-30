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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 100 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАССМОТРЕЛИ СУДЫ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ
17:46 30.06.2017

Суды Брестской области в 2016 году рассмотрели 104 уголовных дела о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, при поддержании государственного обвинения прокурорами особое внимание уделялось вопросам возмещения причиненного преступлениями ущерба, что учитывалось государственными обвинителями и судами как смягчающими ответственность обстоятельствами, при наличии которых применялись преимущественно меры наказания, не связанные с изоляцией от общества.

Так, приговором суда Барановичского района и Барановичей индивидуальному предпринимателю, вносившему в налоговые декларации заведомо ложные сведения и уклонившемуся таким образом от уплаты налога в бюджет на сумму более 45 тыс. рублей, было назначено наказание в виде штрафа в размере 300 базовых величин. В ходе следствия причиненный ущерб обвиняемым возмещен в полном объеме. Приговор вступил в законную силу.

К лишению свободы за преступления против порядка осуществления экономической деятельности в Брестской области в 2016 году осуждено 24 лица.

Вступил в законную силу приговор суда Московского района Бреста в отношении гражданина Б., который признан виновным в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, выразившейся в строительстве 2- и 3-этажных домов, имеющих несколько изолированных жилых помещений, на участках, выделенных под индивидуальную застройку одноквартирных жилых домов.

После строительства Б. реализовал каждое их таких помещений гражданам как отдельную квартиру, получив доход в сумме более 100 тыс. рублей.

Он, будучи учредителем частного строительного унитарного предприятия «БиК-Монолитстрой», уклонялся от уплаты налогов, что повлекло недоначисление в бюджет более 450 тыс. рублей.

В ходе предварительного и судебного следствия причиненный ущерб обвиняемым не возмещен.

За совершенные преступления Б. осужден к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на срок 5 лет и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.
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