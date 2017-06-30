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ЭКОНОМИКА РБ


БГУ ЗАПУСТИЛ TELEGRAM-БОТ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ
17:06 30.06.2017

БГУ запустил Telegram-бот для абитуриентов.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в БГУ, этот новый сервис позволяет оперативно ответить на типовые вопросы поступающих.

Кроме того, инновационная разработка Медиацентра БГУ служит своеобразным проводником по различным разделам сайта для абитуриентов БГУ. Список использованных в боте вопросов был разработан на основе мониторинга и анализа обращений абитуриентов БГУ. Ответы на запросы содержат ссылки на более подробную информацию на сайте.

Для работы с ботом абитуриенту необходимо установить мессенджер Telegram, найти бот «Абитуриент БГУ» по имени пользователя @applicantbsubot и отправить сообщение start. После этого раскроется кнопочное меню с пунктами, каждый из которых содержит полезную информацию о приемной кампании. При помощи бота можно ознакомиться с планом приема в БГУ и проходными баллами прошлого года, правилами приема в университет, возможностями проживания в общежитиях университета и т.д.

Начальник Медиацентра БГУ Павел Соловьев отметил: «Белорусский государственный университет широко использует коммуникационные возможности социальных сетей. У БГУ в настоящее время имеются официальные группы и страницы в социальных сетях и сервисах ВКонтакте, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, Pinterest, Google+, ResearchGate. Недавно у БГУ появился и отдельный канал в Telegram. Здесь размещаются новости, анонсы предстоящих мероприятий, фото- и видеоматериалы».

Telegram-бот создан сотрудниками отдела веб-проектов и стратегических коммуникаций Медиацентра БГУ. Кроме того, в его разработке принимали участие и студенты БГУ: первокурсница ФПМИ БГУ Анна Коростелева, четверокурсник ММФ Александр Косарев и выпускник РФиКТ Максим Сурмач.
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