|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.06.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СОЦСЕТЕЙ В СРЕДНЕМ ЗА РАЗ ТРАТЯТ ПОЧТИ 22 РУБЛЯ НА ОБЩЕНИЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
16:53 30.06.2017
Яндекс.Деньги изучили, сколько жители Беларуси тратят в социальных сетях на премиум-статусы, подарки и другие платные опции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Яндекс.Денег, за последние полгода пользователи в целом потратили на развлечения и общение в соцсетях почти вдвое больше, чем за такой же период годом ранее. Число платежей выросло почти на 45%. Жители Беларуси расходуют деньги на таких сервисах, как «ВКонтакте», «Мой Мир», «Живой Журнал», «Одноклассники», «МирТесен», «Фотострана» и Vichatter.
В среднем за раз пользователи тратят в соцсетях 21,6 бел. руб. (здесь и дальше — по курсу Центробанка РФ на 30.06.2017). Годом ранее эта сумма была меньше — 14,7 бел. руб. Жители Беларуси оплачивают игры, подарки, смайлики, стикеры и оценки, которые можно ставить другим пользователям. Люди также платят за премиум-аккаунты, попадание в топ рейтингов, режим «Невидимка» и возможность посмотреть посетителей своей страницы. За полгода каждый пользователь совершает в среднем три платежа.
В исследовании учитывались платежи жителей Беларуси (из Минска, Бреста, Гродно, Могилёва, Витебска, Бобруйска, Полоцка и других городов страны) за первую половину 2017 года и за такой же период годом ранее. Пользователи платили из электронных кошельков и с привязанных к ним банковских карт Яндекс.Денег. По данным Mediascope на 2017 год, кошелёк в Яндекс.Деньгах — самый популярный в рунете. Пользователи могут оплачивать из кошелька товары и услуги в интернете, привязать к нему несколько банковских карт и выпустить пластиковую или виртуальную карту Mastercard. К началу этого года у Яндекс.Денег было около 30 млн пользователей. К весне 2017 года сервис выпустил около 600 тыс. пластиковых и 11 млн виртуальных карт Яндекс.Денег.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 30.06.2017
Курсы в банках
на 30.06.2017
Конвертация в банках
на 30.06.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте