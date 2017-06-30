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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СОЦСЕТЕЙ В СРЕДНЕМ ЗА РАЗ ТРАТЯТ ПОЧТИ 22 РУБЛЯ НА ОБЩЕНИЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
16:53 30.06.2017

Яндекс.Деньги изучили, сколько жители Беларуси тратят в социальных сетях на премиум-статусы, подарки и другие платные опции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Яндекс.Денег, за последние полгода пользователи в целом потратили на развлечения и общение в соцсетях почти вдвое больше, чем за такой же период годом ранее. Число платежей выросло почти на 45%. Жители Беларуси расходуют деньги на таких сервисах, как «ВКонтакте», «Мой Мир», «Живой Журнал», «Одноклассники», «МирТесен», «Фотострана» и Vichatter.

В среднем за раз пользователи тратят в соцсетях 21,6 бел. руб. (здесь и дальше — по курсу Центробанка РФ на 30.06.2017). Годом ранее эта сумма была меньше — 14,7 бел. руб. Жители Беларуси оплачивают игры, подарки, смайлики, стикеры и оценки, которые можно ставить другим пользователям. Люди также платят за премиум-аккаунты, попадание в топ рейтингов, режим «Невидимка» и возможность посмотреть посетителей своей страницы. За полгода каждый пользователь совершает в среднем три платежа.

В исследовании учитывались платежи жителей Беларуси (из Минска, Бреста, Гродно, Могилёва, Витебска, Бобруйска, Полоцка и других городов страны) за первую половину 2017 года и за такой же период годом ранее. Пользователи платили из электронных кошельков и с привязанных к ним банковских карт Яндекс.Денег. По данным Mediascope на 2017 год, кошелёк в Яндекс.Деньгах — самый популярный в рунете. Пользователи могут оплачивать из кошелька товары и услуги в интернете, привязать к нему несколько банковских карт и выпустить пластиковую или виртуальную карту Mastercard. К началу этого года у Яндекс.Денег было около 30 млн пользователей. К весне 2017 года сервис выпустил около 600 тыс. пластиковых и 11 млн виртуальных карт Яндекс.Денег.
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