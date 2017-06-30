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ЭКОНОМИКА РБ


В 2018 ГОДУ НЕОБХОДИМО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВОВЛЕЧЬ В АКТИВНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ МЕНЕЕ 28 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК - ЗАММИНИСТРА ЭКОНОМИКИ
16:25 30.06.2017

В 2018 году необходимо дополнительно вовлечь в активную экономическую деятельность не менее 28 тысяч человек, при этом обеспечив рост производительности труда на 2,8%. Об этом сообщил заместитель министра экономики Александр Червяков на круглом столе по оценке макроэкономических показателей текущего года в Министерстве экономики.

По его словам, это одна из главных задач, которую необходимо решить в следующем году.

«Во-первых, дополнительно вовлечь в активную экономическую деятельность не менее 28 тысяч человек, при этом обеспечив рост производительности труда на 2,8%. Во-вторых, вложить в экономику более 23 млрд рублей инвестиций в основной капитал, в том числе, привлечь не менее 1,7 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. В-третьих, поставить на экспорт товаров и услуг на сумму не менее 33,5 млрд долларов США при нулевом сальдо. Это обеспечит сбалансированность внешней торговли. Решение названных задач позволит достичь положительной динамики роста заработной платы и доходов населения. В свою очередь это повысит потребительский спрос. И здесь очень важно со стороны промышленности предложить на внутреннем рынке качественный и конкурентоспособный продукт», - подчеркнул А. Червяков.

Задача второго круглого стола состояла в выработке единой позиции по оценке темпов экономического роста и составляющих его элементов в I полугодии, за девять месяцев и в целом за 2017 год. А также в определении резервов, которые необходимо мобилизовать для выхода на целевую задачу по росту экономики 101,7%.

«Успешное окончание года крайне важно с точки зрения создания прочной платформы для старта экономики в следующем году. С выходом на траекторию роста и достижением уровня доходов населения согласно пятилетней программы», – отметил А. Червяков.

В свою очередь заместитель министра промышленности Александр Огородников сообщил, что единственной существенной проблемой для промышленности сегодня является недостаток оборотных средств.

«Рынки стали расти, причем по всем видам нашей продукции. Поэтому возможность доступа к дополнительным оборотным ресурсам – это, наверное, единственный проблемный вопрос. И его нужно оперативно решать, чтобы достигнуть задач, поставленных на пятилетку», - сказал А. Огородников.

Министерство экономики планирует продолжить практику проведения круглых столов с участием представителей других государственных органов.
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