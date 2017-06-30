Независимый профсоюз горняков ОАО «Беларуськалий» предлагает депутату Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрею Рыбаку рассмотреть предложение профсоюза по изменению статьи 66 закона «О пенсионном обеспечении».

Как сообщает сайт НПГ, 24 мая состоялась встреча активистов НПГ с депутатом Палаты представителей Национального собрания Беларусь А. Рыбаком, на которой обсуждались вопросы изменения законодательства, в том числе и предложение профсоюза по закону «О пенсионном обеспечении». Депутат уверял в том, что он уже взялся за проработку ст. 66 закона о пенсионном обеспечении. Между тем НПГ конкретизировал свои предложения и рекомендует внести изменение в статью следующего содержания:

Изложить ее в редакции закона №188-3 от 15.07.1998 г. «Гражданам, которым назначены пенсии по возрасту на льготных основаниях (статьи 3, 3-1, 12, 13, 15, 17-22 настоящего Закона), по достижении возраста, предусмотренного статьей 11 настоящего Закона, производится перерасчет пенсии с учетом стажа работы после назначения пенсии.

Перерасчет пенсии по возрасту с учетом стажа после достижения возраста, установленного статьей 11 настоящего Закона, производится при условии неполучения пенсии за этот период».

Кроме того, получен ответ от депутата Совета республики Ивана Головатого о рассмотрении предложений по внесению изменений в законодательство. В нем было сказано, что предложения НПГ приняты к сведению и будут учтены в работе. Речь идет о недопущении внесения норм декретов президента в трудовое законодательство, изменении закона о пенсионном обеспечении и отмене постановления (изменения) №744.