ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.06.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НЕЗАВИСИМЫЙ ПРОФСОЮЗ ГОРНЯКОВ ПРЕДЛАГАЕТ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 66 ЗАКОНА «О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ»
16:20 30.06.2017

Независимый профсоюз горняков ОАО «Беларуськалий» предлагает депутату Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрею Рыбаку рассмотреть предложение профсоюза по изменению статьи 66 закона «О пенсионном обеспечении».

Как сообщает сайт НПГ, 24 мая состоялась встреча активистов НПГ с депутатом Палаты представителей Национального собрания Беларусь А. Рыбаком, на которой обсуждались вопросы изменения законодательства, в том числе и предложение профсоюза по закону «О пенсионном обеспечении». Депутат уверял в том, что он уже взялся за проработку ст. 66 закона о пенсионном обеспечении. Между тем НПГ конкретизировал свои предложения и рекомендует внести изменение в статью следующего содержания:

Изложить ее в редакции закона №188-3 от 15.07.1998 г. «Гражданам, которым назначены пенсии по возрасту на льготных основаниях (статьи 3, 3-1, 12, 13, 15, 17-22 настоящего Закона), по достижении возраста, предусмотренного статьей 11 настоящего Закона, производится перерасчет пенсии с учетом стажа работы после назначения пенсии.

Перерасчет пенсии по возрасту с учетом стажа после достижения возраста, установленного статьей 11 настоящего Закона, производится при условии неполучения пенсии за этот период».

Кроме того, получен ответ от депутата Совета республики Ивана Головатого о рассмотрении предложений по внесению изменений в законодательство. В нем было сказано, что предложения НПГ приняты к сведению и будут учтены в работе. Речь идет о недопущении внесения норм декретов президента в трудовое законодательство, изменении закона о пенсионном обеспечении и отмене постановления (изменения) №744.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.07.2017
валюта курс
EUR 2.2143
USD 1.9413
RUB 3.2705
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.06.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2143 +0.0055
USD 1.9413 +0.0077
RUB 3.2705 -0.0032
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2120 2.2180
USD 1.9370 1.9420
RUB 3.2600 3.2750
подробнее

Конвертация в банках
на 30.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1380 1.1440
EUR/RUB 67.4700 68.0500
USD/RUB 59.1000 59.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте