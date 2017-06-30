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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЧТИ 48% СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАТЯТ НАЛОГИ В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ
16:06 30.06.2017
На 1 июня 2017 года упрощенную систему налогообложения применяют 33169 плательщиков, что составляет 47,8% от общего количества субъектов хозяйствования Минской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, при этом 21577 плательщиков – индивидуальные предприниматели, а 11592 – организации.
За счет поступлений плательщиков данной категории сформировано 6,3% бюджета области. Всего ими внесено в казну 64,6 млн рублей налогов и платежей.
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