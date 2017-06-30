Экспертно-консультативный совет (ЭКС) по оценочной деятельности при Государственном комитете по имуществу обсудит предложенные рабочей группой при ЭКС подходы к формированию Секторальной рамки квалификаций сферы оценочной деятельности и рассмотрит ряд иных проектов и вопросов оценочной деятельности на заседании 30 июня.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомимуществе, участники заседания ЭКС по оценочной деятельности рассмотрят также проект профессионального стандарта «Специалист в оценочной деятельности», обсудят концепцию разработки программного продукта «Архив документов об оценке», финансирование работ и внедрение программного продукта в работу оценщиков, а также проанализируют применение разработанного ООО «КО-ИНВЕСТ» (РФ) программного продукта «Справочник оценщика» (Укрупненные показатели стоимости строительства) оценщиками Беларуси.

Кроме того, на повестку дня заседания Экспертно-консультативного совета по оценочной деятельности на обсуждение будет вынесен вопрос необходимости разработки проекта технического кодекса установившейся практики «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Процедура определения ликвидационной стоимости».

Сегодня же ожидается и изменение состава Экспертно-консультативного совета по оценочной деятельности. Ходатайства включить в состав совета своих представителей подали общественное объединение «Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте», Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси и республиканского унитарного предприятия по оказанию услуг «БелЮрОбеспечение» и заслушана информация о проведенном анализе существующей численности членов иных советов, в том числе аналогичных советов, созданных за рубежом, и объективных критериях к лицам, предлагаемым к включению в состав совета.