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ЭКОНОМИКА РБ


В ГОМЕЛЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН ОАО «ПОЛЕСЬЕ»
14:53 30.06.2017

Открылся новый магазин «Пинский трикотаж» ОАО «Полесье» в Гомеле (пр-т. Речицкий, 4-1).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», в наличии широкий ассортимент изделий для взрослых и детей, пряжа для ручного вязания, домашний текстиль.
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