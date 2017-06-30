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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН ОАО «ПОЛЕСЬЕ»
14:53 30.06.2017
Открылся новый магазин «Пинский трикотаж» ОАО «Полесье» в Гомеле (пр-т. Речицкий, 4-1).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», в наличии широкий ассортимент изделий для взрослых и детей, пряжа для ручного вязания, домашний текстиль.
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