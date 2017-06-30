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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСУДАРСТВО ПОМОЖЕТ ЛЬГОТНИКАМ ПОГАСИТЬ КРЕДИТЫ НА ЖИЛЬЕ - МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ
14:07 30.06.2017

Проект указа об оказании адресной государственной поддержки гражданам в жилищном строительстве разработан и ждет принятия. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», сообщил на пресс-конференции начальник управления жилищного строительства Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь Александр Горваль.

«Концепция его состоит в следующем. Сохранены все категории льготников, прописанные в Указе № 13 о льготном кредитовании жилья, который продолжит действовать наряду с новым документом. Условия, на которых будет предоставляться господдержка, несколько отличаются. Если по 13-му указу сроки кредитования были 20 и 40 лет, то по новому документу — до 20 лет», - пояснил А. Горваль.

За кредитом на жилье нуждающийся в улучшении жилищных условий сможет обратиться в коммерческий банк и получить там необходимую сумму под те проценты, под которые этот банк кредитует. А разницу между ними и процентами, предусмотренными 13-м указом, компенсирует государство при помощи субсидии.

«Меняется и схема движения финансовых потоков. Если по 13-му указу компенсация из бюджета за льготные кредиты осуществляется напрямую банкам, то в соответствии с новым документом субсидия будет начисляться непосредственно гражданам, которые, в свою очередь, будут вносить платежи в банк. Смысл в том, чтобы уходить от директивного кредитования, чтобы государство поддерживало не банки, как сейчас происходит, а непосредственно граждан. А банки будут вести непосредственно свою коммерческую работу», - сказал А. Горваль.

Представитель Минстройархитектуры отметил, что указ может выйти совсем скоро, поскольку все этапы согласования уже пройдены.

Он также сообщил, что параллельно с этим вносятся изменения в Указ № 263 о долевом строительстве в Республике Беларусь. В частности, предусматривается ряд норм, которые упростят для застройщика выход на рынок долевого строительства.

«Один из основных моментов — рассматриваем возможность изъятия из Указа позиции о необходимости строительства 15% жилого дома за счет средств застройщика. Но не для всех, а для УКСов и предприятий с долей государственной собственности более 50%, поскольку за ними гарантом стоит государство», - сказал А. Горваль.
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