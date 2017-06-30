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ЭКОНОМИКА РБ


НА БЕЛОРУССКОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ДОСТИЖЕНИЙ В ИННОВАЦИОННОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ В МОСКВЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ БОЛЕЕ 250 РАЗРАБОТОК ОТ 84 ОРГАНИЗАЦИЙ
13:49 30.06.2017

В рамках IV Форума регионов Беларуси и России в Москве открылась специализированная выставка достижений Беларуси и России в инновационной и научно-технической сфере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусской торгово-промышленной палате, в выставке принимают участие 84 белорусские организации, которые представляют более 250 разработок. Тематически белорусская экспозиция разделена на 14 кластеров: машиностроение; космические технологии; микроэлектроника и солнечная энергетика; электротранспорт; проект по созданию совместного белорусско-российского двигателя; биотехнологии; передовые разработки высокого уровня; высокие технологии в здравоохранении; аддитивные технологии 3D-печати и наноиндустрия; химия и нефтехимия; информационно-коммуникационные технологии; молодежные проекты; инновации в легкой промышленности; книги Беларуси.

Среди представленных экспонатов – беспилотные авиационные комплексы, очки с технологией дополненной реальности, разработки в сфере IT-технологий, устройство для консервации донорской ткани в условиях гипотермии, ультразвуковые технологии и оборудование для кардиологии, трансплантологии, онкологии, стоматологии и многие другие разработки отечественных компаний.

В ходе работы выставки ряд белорусских предприятий подписали с российскими партнерами контракты на поставку своей продукции. Кроме того, на выставке подписан пакет соглашений о региональном сотрудничестве.

Организаторами специализированной выставки в рамках Форума являются Министерство промышленности и торговли России и БелТПП. Выставочный оператор белорусской экспозиции – УП «Белинтерэкспо» БелТПП.
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