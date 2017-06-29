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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА ПОЛУЧИЛА БОЛЕЕ 7 МЛН РУБЛЕЙ ДОХОДА ЗА ОБМЕН БЕЗНАЛА НА НАЛИЧНЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕКВИЗИТОВ РОССИЙСКИХ ЛЖЕСТРУКТУР
13:27 30.06.2017

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля во взаимодействии с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, а также при участии ГУБОПиК МВД Беларуси пресек деятельность преступной группы, которая оказывала белорусским предприятиям услуги по проведению финансовых операций с использованием реквизитов российских лжепредпринимательских структур.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете государственного контроля, проверочные мероприятия проводились с использованием данных Департамента финансового мониторинга КГК.

Финансовой милицией установлено, что группа граждан (жители Минска и Мозыря), выступая от имени подконтрольных им и зарегистрированных в России 11 лжеструктур, используя их реквизиты, печати и расчетные счета, оформляла для белорусских компаний реального сектора экономики фиктивные первичные учетные документы и проводила незаконные финансовые операции по обмену безналичных денежных средств на наличные и наоборот.

Клиентская база преступной группы была относительно постоянной и имела закрытый характер, что позволило группе существовать достаточно продолжительное время. В число клиентов лжепредпринимателей входили минские предприятия, приобретавшие либо реализовывавшие в России товары за наличный расчет. Для документального оформления белорусскими субъектами фактов приобретения и реализации товаров участники группы оформляли фиктивные накладные от имени лжеструктур, а поступившие на их расчетные счета деньги обналичивали и за вычетом своего вознаграждения передавали клиентам. Документы, оформленные от имени российских лжеструктур, позволяли белорусским предприятиям увеличивать затраты, что привело к неуплате налогов.

Полученный от незаконной предпринимательской деятельности доход составил более 7 млн рублей.

По выявленным фактам ДФР КГК возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса Беларуси в отношении 7 лиц из числа организаторов и активных участников группы. В отношении должностных лиц белорусских субъектов хозяйствования, пользовавшихся услугами преступной группы, также возбуждено 7 уголовных дел по частям 1 и 2 статьи 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК. Общая сумма ущерба в виде неуплаченных налогов превысила 1,3 млн рублей.

Подозреваемыми по уголовным делам признано 15 человек, трое из них задержаны.

Проводя неотложные следственные и другие процессуальные действия, финансовая милиция осуществила в Минске, Минской и Гродненской областях более 100 обысков. В результате обнаружены и изъяты печати и ключи управления расчетными счетами подконтрольных российских лжеструктур, компьютерная техника, бухгалтерские документы, иные носители информации о преступной деятельности подозреваемых лиц.

С целью возмещения незаконно полученного дохода и ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов, наложен арест на принадлежащее подозреваемым имущество (10 объектов недвижимости, 18 автомобилей) и денежные средства на общую сумму около 3 млн рублей.

В настоящее время правоохранители Беларуси и России проводят необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и документирование иных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.
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