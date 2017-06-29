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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ РАССКАЗАЛИ, ЧТО ПОМОЖЕТ ПОСТРОИТЬСЯ БЕЗ ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ 1/3 ОЧЕРЕДНИКОВ
12:39 30.06.2017

Завершается согласование проекта Указа Президента Республики Беларусь по созданию в стране системы строительных сбережений. Об этом на пресс-конференции 29 июня сообщил начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль, пишет агентство «Минск-Новости».

«Тема создания системы строительных сбережений звучит уже на протяжении лет десяти. В последнее время в связи с тем, что государство больше не может оказывать нуждающимся в улучшении жилищных условий такую поддержку, какая была раньше, этот вопрос снова приобретает актуальность», - сказал А. Горваль.

Он напомнил, что система стройсбережений предусматривает открытие гражданином специализированного вклада в банке и представляет собой следующий механизм: накопительный период (от 3 до 5 лет), за который гражданин должен накопить 25-30% (может и до 50%, в зависимости от условий того банка, где он будет кредитоваться), второй период — непосредственно кредитование на недостающую сумму для строительства жилого объекта. В накопительный период гражданин будет получать господдержку — «премию», позволяющую компенсировать инфляционные процессы, которые могут произойти за время накопления. На этапе кредитования ставка по кредиту будет несколько ниже, чем ставки по кредитам, которые выдаются на жилищное строительство.

«Это позволит до 1/3 граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, самостоятельно решить свой жилищный вопрос. Всего же в стране сейчас насчитывается около 750 тыс. семей очередников», - подчеркнул А. Горваль.

Он также добавил, что в стране может быть создано национальное агентство ипотечного кредитования. На фоне того, что ставка рефинансирования снижается, этот вопрос становится все более актуальным.
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