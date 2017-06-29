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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «КРАСНЫЙ ПИЩЕВИК» ОТКРЫЛО ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН В БАКУ
12:25 30.06.2017
ОАО «Красный пищевик» 28 июня открыло большой фирменный магазин в Баку (улица Нахчивани, 10).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в магазине под названием «Белорусские сладости» в ассортименте продаются зефир в различных вкусовых вариациях, мармелад, конфеты, драже, халва, козинаки, ирис.
В будущем в Азербайджане планируется открыть торговый дом ОАО «Красный пищевик».
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