ЭКОНОМИКА РБ

ОАО «КРАСНЫЙ ПИЩЕВИК» ОТКРЫЛО ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН В БАКУ

12:25 30.06.2017 ОАО «Красный пищевик» 28 июня открыло большой фирменный магазин в Баку (улица Нахчивани, 10). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в магазине под названием «Белорусские сладости» в ассортименте продаются зефир в различных вкусовых вариациях, мармелад, конфеты, драже, халва, козинаки, ирис. В будущем в Азербайджане планируется открыть торговый дом ОАО «Красный пищевик».